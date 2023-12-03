مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يستضيف الاحتفال السنوي الخامس لتكريم المرأة في السينما

استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة أمس، الاحتفال السنوي الخامس لتكريم المرأة في السينما بالشراكة مع مجلة فانيتي فير أوروبا، وذلك بفندق شانغريلا في جدة.

ويأتي هذا الحدث للاحتفال بالأصوات النسائية في صناعة السينما، وتسليط الضوء على إنجازاتهن، أمام الكاميرا وخلفها، وعرض جهودهن في تشكيل صناعة السينما وإلهام الجيل الجديد من المواهب في المملكة وأفريقيا والهند.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد: "أقمنا هذه الاحتفالية لنتذكر سوياً التنوع والمواهب النسائية في هذه الصناعة ابتداءً من الشخصيات التي كرّمناها اليوم ووصولاً إلى كوكبة من ألمع المواهب النسائية الذين انضمّوا إلى ضيافتنا في جدة للاحتفاء بالإسهامات النسائية البارزة التي شكّلت وتُشكّل عالمنا اليوم"، مؤكدة أن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي داعمة للنساء اللاتي يرتقين بهذه الصناعة لآفاق أوسع.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي, عن فخره بوجود 38 مخرجة في قائمة أفلام هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسته، مبيناً أن المهرجان يحتضن جميع المواهب النسائية الواعدة والكبيرة في السينما، وهو ما يؤكد التزام المهرجان بدعم ومساندة هذه المواهب واستمرار تأثيرها على صناعة السينما السعودية وخارجها.

يُذكر أن هذا الحدث الذي حضره نخبه من نجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم يُنظّم سنوياً؛ ويهدف لدعم صناعة الأفلام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، ودعم المرأة العربية والآسيوية والأفريقية في صناعة السينما.