سالم الدوسري ينضم لقائمة نادي الـ100 مساهمة تهديفية في دوري روشن

سجل نجم الهلال اسمه في سجلات نادي الـ100 مساهمة تهديفية، حين صنع الهدف الثاني لفريقه الهلال في ديربي النصر 1 ديسمبر 2023.

وانتهت المباراة 3-0 لصالح الهلال الذي وسّع الفارق مع غريمه النصر إلى 7 نقاط.

وكان الهلال قبل ذلك الديربي بحاجة 3 أهداف لبلوغ الهدف 900 في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، ومع تحقيقه لنتيجة الانتصار تلك أمام النصر، أمسى الهلال أول فريق في دوري المحترفين يصل إلى الهدف رقم 900.

أما سالم الدوسري، فالتحق بالقائمة التي يتصدرها الهداف السوري عمر السومة، وتضم إلى جواره ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي والمغربي عبد الرزاق حمد الله إضافة للبرازيلي إلتون جوزيه.

وأصبح رصيد الجناح الهلالي في المساهمات التهديفية 59 هدفًا و41 تمريرة حاسمة.