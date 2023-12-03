مدرب الاتحاد يؤكد مشاركة حجازي أمام سباهان بدوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عودة أحمد حجازي للمشاركة من جديد مع الفريق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة سباهان الإيراني غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جاياردو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم، الأحد، إن حجازي سيُشارك لمدة 45 أو 60 دقيقة أمام سباهان.

وشدد المدير الفني للاتحاد على أهمية تدوير اللاعبين ولكن بشرط عدم تأثر الفريق.

وأشار جاياردو إلى أنه يخوض مباراة سباهان للفوز ويريد أن يصل بالفريق إلى الجاهزية الكاملة قبل منافسات كأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.