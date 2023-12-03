باريس سان جيرمان يهزم لوهافر بثنائية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

عاد باريس سان جيرمان بالفوز من أرض مستضيفه لوهافر (2-0) الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ولعب سان جيرمان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة العاشرة بعد طرد حارسه الإيطالي جيانلويجي دونارما لارتكابه خطأ على جوسويه كازيمير.

وحل الإسباني أرناو تيناس (22 عامًا) بديلًا لدوناروما، وقدم مباراة ممتازة في ظهوره الأول مع الفريق.

وسجل للفائز قائد الفريق ونجمه كيليان مبابي في الدقيقة 23، والبرتغالي فيتينيا 89.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد لوهافر عند النقطة 16 في المركز التاسع.