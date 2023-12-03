ليفربول يقلب الطاولة على فولهام ويفوز برباعية في الدوري الإنجليزي

تمكن ليفربول من قلب الطاولة على فولهام والفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.
أقيمت المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تنفيذ رائع لركلة مباشرة من ألكساندر-أرنولد #الدوري_الإنجليزي #ليفربول_فولهام pic.twitter.com/xYmuD5qIOP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
سجل رباعية "الريدز" ترينت أرنولد (هدفين)، وواتارو إندو وأليكسيس ماك أليستر، فيما سجل هاري ويلسون، وكيني تيتي، وبوبي ريد أهداف فولهام.
قذيفة صاروخية لا ترد من الأرجنتيني ماك أليستر#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام#PremierLeague pic.twitter.com/JbQb7z6GoQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة مرتقيًا للمركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.
فيما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الـ14.