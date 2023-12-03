ليفربول يقلب الطاولة على فولهام ويفوز برباعية في الدوري الإنجليزي

تمكن ليفربول من قلب الطاولة على فولهام والفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أقيمت المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية "الريدز" ترينت أرنولد (هدفين)، وواتارو إندو وأليكسيس ماك أليستر، فيما سجل هاري ويلسون، وكيني تيتي، وبوبي ريد أهداف فولهام.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة مرتقيًا للمركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.

فيما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الـ14.