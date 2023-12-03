جيسوس: لا أعترف بمصطلح إراحة اللاعب.. جاهزية اللاعب هي من تحدد مشاركته

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن مباراة فريقه مع نساجي الإيراني في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال مع نساجي الإيراني: "نسعى في مباراة الغد لمواصلة سلسلة انتصاراتنا وهدفنا كسب النقاط الثلاث".

وأضاف: "لا نملك الوقت الكافي للاستعداد لمباراة الغد، حيث نجري اليوم تدريبنا الرئيس والأخير".

وتابع: "يوضح المران الأخير مساء اليوم مدى جاهزية اللاعبين جميعًا، وسنحدد من سيشارك في المباراة".

وأكمل: "يواصل محمد العويس برنامجه التأهيلي؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها يي أعرف سلمان الفرج من الفترة الأولى التي أشرفت فيها على الفريق وهـو مـن اللاعبين المهمين جدًا للفريق، واللاعب يمر بمرحلة العودة من الإصابة وهو أحد أهم الحلول لدي كمدرب في الملعب".

وختم: "أنا كمدير فني لا أعترف بمصطلح إراحة اللاعب عن أي مباراة، وظروف اللقاء وجاهزية اللاعب هي من تحدد مشاركته".

وضمن الهلال تأهله لدور الستة عشر بعيدًا عن نتيجة المباراة، بعدما تفوق على نافباخور الأوزبكي الجولة الماضية ليحكم قبضته على صدارة المجموعة الرابعة.