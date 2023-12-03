المالكي: الهلال يملك لاعبين على مستوى عالٍ.. ولدينا عيادة طبية متميزة

تحدث عبدالإله المالكي، لاعب نادي الهلال، عن مباراة فريقه مع نساجي الإيراني في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال المالكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال مع نساجي الإيراني: "نحن كلاعبين في الهلال نخوض كل مباراة وهدفنا الفوز ولا غيره".

وأضاف: "نملك كفريق لاعبين على مستوى عال، ونحن على أتم الاستعداد لخوض أي مواجهة".

وتابع: "لدينا عيادة طبية متميّزة في النادي تساعد اللاعب على الاستشفاء السريع والمشاركة في المباريات".

وضمن الهلال تأهله لدور الستة عشر بعيدًا عن نتيجة المباراة، بعدما تفوق على نافباخور الأوزبكي الجولة الماضية ليحكم قبضته على صدارة المجموعة الرابعة.