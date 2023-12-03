وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قطر.

وترأس الاجتماع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

بحث الاجتماع عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

حضر الاجتماع، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.