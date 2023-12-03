كأس العالم للأندية 2023.. جدة تستعد لإبهار عشاق كرة القدم

تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة العشرين من كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة هذه البطولة، وهي فرصة تاريخية لتسويق كرة القدم السعودية للعالم.

وتستعد مدينة جدة لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023.

وتعد مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في السعودية، بعد العاصمة الرياض، وتقع على الساحل الغربي للمملكة أمام البحر الأحمر، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للبلاد، والوجهة السياحية الأبرز على الإطلاق.

تضم جدة العديد من المعالم السياحية، باستضافة كأس العالم للأندية FIFA 2023 ستكون جدة وجهة لآلاف الجماهير من عشاق الأندية المشاركة في البطولة، الذين تنتظرهم تجربة مثيرة وأجواء فريدة على ساحل البحر الأحمر في الفترة ما بين ١٢ و٢٢ ديسمبر الجاري.

وشهدت مناطق ومحافظات المملكة العديد من اللوحات والشاشة الترحيبية تحت شعار "هلا بالمشجعين"، للترحيب بجميع عشاق كرة القدم من جماهير الأندية المشاركة بجانب الاتحاد السعودي.

وتواصل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية جولاتها الترويجية الثانية، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر في كورنيش جدة، لإعطاء جماهير كرة القدم والعوائل فرصة التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة والتي سبق وأن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

الجولة الترويجية تقدم عروضاً ترفيهية وموسيقية متنوعة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

تضم البطولة 7 فرق، هي:

بطل دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (إنجلترا)

بطل دوري أبطال أفريقيا: الأهلي (مصر)

بطل الدوري الياباني الممتاز: أوراوا ريدز (اليابان)

بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية: فلومينينسي (البرازيل)

بطل دوري أبطال آسيا: الاتحاد (السعودية)

بطل دوري أبطال الكونكاكاف: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

ويعد مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب. كما يُعد الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، منافسًا قويًا، خاصةً مع وجود لاعبين مميزين مثل محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

أما باقي الفرق المشاركة، فهي أقل حظًا في الفوز باللقب، لكنها قد تُفاجئ الجميع وتُقدم أداءً جيدًا.

تُقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب بطل الدوري للدولة المضيفة ضد بطل الكونكاكاف في الدور الأول، والفائز من هذه المباراة يلعب ضد بطل أمريكا الجنوبية في الدور الثاني. والفائز من الدور الثاني يلعب ضد بطل آسيا في الدور الثالث. والفائز من الدور الثالث يلعب ضد بطل أفريقيا في نصف النهائي. والفائز من نصف النهائي الأول يلعب ضد الفائز من نصف النهائي الثاني في النهائي.

تُقام جميع مباريات البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

تُعد كأس العالم للأندية فرصة رائعة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية لمشاهدة بعض من أفضل الأندية في العالم. كما أنها فرصة رائعة للتعريف بالمملكة للعالم، وإظهار ما لديها من إمكانيات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

ويتوقع أن تشهد البطولة إقبالًا كبيرًا من الجمهور السعودي، خاصةً أن الأهلي سيشارك فيها، وهو النادي الأكثر شعبية في المملكة.

ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية 2023 على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وستاد الأمير عبدالله الفيصل.

ملعب مدينة الملك عبدالله سيحتضن 5 من أصل 7 مباريات في البطولة، من ضمنها نصف النهائي والنهائي، وهو أكبر الملاعب في جدة، وثاني أكبر الملاعب في السعودية بعد ملعب الملك فهد في الرياض، إذ يتسع لـ 62345 متفرج. إذ تم افتتاحه في عام 2014 وعُرف بملعب "الجوهرة".

بينما يستضيف ستاد الأمير عبدالله الفيصل مباراة في الجولة الثانية من البطولة، إضافة لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وهو ملعب تم افتتاحه في 1970، وكان بين الملاعب المستضيفة لكأس العالم للناشئين 1989، ويتسع لـ 27 ألف متفرج. تم إغلاقه في الفترة ما بين عامي 2012 و2021 من أجل أعمال التطوير ليكون أكثر قدرة على استضافة الأحداث العالمية.