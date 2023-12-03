مدرب الفتح يقدم مقترحًا بشأن لاعبي المنتخب السعودي

قدم الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب الفتح، مقترحًا حول لاعبي منتخب السعودية الذين ينشطون في أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقدت اليوم الأحد اجتماعًا مع المدربين في حضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمسابقة.

وأضافت أن أبرز ما جاء في الاجتماع اقتراح بيليتش بأن ينتقل اللاعبون الدوليون من الفرق الكبرى حال عدم اللعب بصفة أساسية إلى الفرق الأخرى لضمان المشاركة بصفة منتظمة بما يعود بالنفع عليهم والمنتخب السعودي.

من جانبه، أيّد روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اقتراح بيليتش، لاسيما أنه كان دعا في أكثر من مناسبة مدربي الأندية الكبرى بمنح فرص أكبر للاعبين الدوليين من أجل المشاركة في مباريات الدوري.

ويفضل مانشيني الاعتماد على اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم.

ويستعد الأخضر السعودي لخوض غمار نهائيات كأس آسيا في قطر يناير المقبل.