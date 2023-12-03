قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. أرسنال يواجه ليفربول.. ونيوكاسل ضد سندرلاند

أوقعت قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال في مواجهة مع ليفربول، فيما يلعب نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند الشهر المقبل.

وسيلتقي ليفربول وأرسنال لأول مرة في مسابقة كأس إنجلترا منذ فوز الجانرز بنتيجة 2 / 1 في الدور الخامس من البطولة في عام 2014.

وتفوق أرسنال في آخر ثلاث مواجهات مباشرة، بينما يعود آخر فوز لليفربول في نهائي عام 2001.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة قوية بين الجارين سندرلاند وضيفه نيوكاسل يونايتد، ستقام على ملعب الأضواء أحد يومي 6 أو 7 يناير.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين قطبي شمال شرق إنجلترا منذ أن التقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016، بينما لم يلتقيا في كأس إنجلترا منذ آخر مواجهة بينهما في عام 1956.

ومن المنتظر أيضا أن تشهد منافسات هذا الدور مواجهات مباشرة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف توتنهام نظيره بيرنلي، ويخرج إيفرتون لمواجهة كريستال بالاس، ويلعب برينتفورد ضد ولفرهامبتون.

بينما سيلعب مانشستر سيتي حامل اللقب ضد ضيفه هدرسفيلد الذي يعاني في دوري الدرجة الثانية، أما مانشستر يونايتد سيخوض مباراة خارج أرضه أمام ويجان أحد الأندية الفائزة باللقب.

ويأمل ميدستون أحد فرق دوري الهواة في مواصلة مسيرته بعدما أقصى بارو، عندما يستضيف المتأهل من مواجهة ستيفينيج أو بورت فالي.

كذلك ينتظر إيبسويتش تاون مواجهة خارج أرضه، إذا نجح رامسجيت أحد أندية دوري الهواة في تجاوز إيه إف سي ويمبلدون، بينما تنتظر الفائز من مواجهة ألدرشوت وستوكبورت مواجهة خارج أرضه أمام وست بروميتش.