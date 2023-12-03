مدير عام الآثار والمتاحف سابقا: مؤتمر العلا يضع آثار المملكة على خريطة الاهتمام الدولية

أطلقت اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للآثار والمواقع (الآيكوموس السعودي) والهيئة الملكية لمحافظة العلا، مؤتمر العلا الدولي لتقييم الأثر على التراث (AlUla)، اليوم، بمدينة العلا شمال غربي المملكة.

ويستغرق المؤتمر الذ عقد في قاعة مرايا العلا، مدة 4 أيام متتالية (3 إلى 6 ديسمبر 2023م)، بحضور شخصيات بارزة ومشاركة علماء آثار وخبراء ومتخصصين في مجال التراث من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور عبدالله بن حسن، مدير عام الآثار والمتاحف سابقا بوزارة التعليم، إن المؤتمر المقبل يجسد اهتمام الدولة برعاية الآثار وسضع آثار المملكة على خريطة الاهتمام الدولية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عين الخامسة" على قناة "الإخبارية"، أن العلا نموذج ومثل يجب أن يحتذى بع من المناطق اللي فيها زخم أثري كبير، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون لبنية ثقافية وتنفيذية لشرح طريقة إدارة مناطق التراث.

وتابع: "هذا المؤتمر عملي جدا ويقدم مفاهم رعاية الآثار بعد سنين طويلة من إهمال الآثار"، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالآثار ينعكس على أمور اقتصادية ومجال السياحة له أثار كبيرة على التنمية.

وأكمل: "مؤتمر العلا سيجذب أنظار العالم لآثار المملكة وعمقها، وليست في منطقة واحدة لكن في أرض واسعة كبيرة شبه قارة متنوعة ومليئة بالآثار، وتؤدي مصلحة كبيرة في تنمية البلاد".