الدوري الإنجليزي.. توتنهام يعرقل مانشستر سيتي لصالح أرسنال وليفربول

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للمباراة الثالثة على التوالي، عقب تعادله بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة مثيرة مع ضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ14.

وبادر الكوري الجنوبي سون هيونج مين بتسجيل هدف مباغت لمصلحة توتنهام في الدقيقة السابعة، لكن سرعان ما أحرز اللاعب ذاته هدفا عكسيا في مرمى فريقه، مدركا التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، لكن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو أحرز هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 69.

البديل جاك جريليش أحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 81، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز الفريق السماوي، أحرز السويدي ديان كولوسيفسكي هدف التعادل القاتل لتوتنهام في الدقيقة 90، ليحصل كل فريق على نقطة

وبقي مانشستر سيتي، الذي تعادل مع تشيلسي وليفربول في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وصب هذا التعادل في صالح أرسنال الذي بقي في الصدارة بـ33 نقطة، وليفربول، الذي جاء ثانيًا بـ31 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام إلى 27 نقطة في المركز الخامس.