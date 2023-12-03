قائمة المخالفات المرورية في المملكة.. العقوبات تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 10 آلاف

تعد المخالفات المرورية من أهم المشكلات في المملكة العربية السعودية، حيث تتسبب في وقوع حوادث مرورية خطيرة، وتؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقد حرصت المملكة على الحد من هذه المخالفات من خلال وضع نظام صارم لضبط الحركة المرورية، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

وتنقسم جداول المخالفات في المملكة إلى 7 فئات (الأولى غرامتها من 100 ريال إلى 150 ريالا، والسابعة تصل إلى 10 آلاف ريال)، بالإضافة إلى جدول ثامن يتناول غرامات مفصلة عن سرعة السيارة.

ومن المخالفات التي تصل فيها الغرامة من 1000 إلى 2000

- دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.

- الوقوف على خطوط السكة الحديدية.

- نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير.

- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.

- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

- سير المركبة بلا لوحة أمامية.

- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.

- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.

- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.

- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.

- ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر.

-عدم إعطاء أفضليه المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.

-التجمهر في مواقع التفحيط.

-عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.

ومن المخالفات التي تصل فيها الغرامة من 3000 إلى 6000

- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاحنات المنظمة لحركة السير.

- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الأداب العامة.

- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.

- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.

- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.

- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.

-تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاف أضرارها، بما في ذلك عدم وضوع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.

ومن المخالفات التي تصل فيها الغرامة من 5000 إلى 10000

- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

- القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.

- سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة.

- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.

- طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.

- المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.