الدوري الألماني.. قطار ليفركوزن يتعطل في محطة دورتموند

أوقف بوروسيا دورتموند سلسلة انتصارات مضيفه باير ليفركوزن في الدوري الألماني، بعدما تعادل معه بهدف لمثله مساء اليوم الأحد في الجولة 13 من المسابقة.

تقدم دورتموند بهدف من خلال جوليان رايرسون في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل فيكتور بونيفاس لليفركوزن في الدقيقة 79.

وبعد 8 انتصارات متتالية، تعثر ليفركوزن لتبقى صدارته مهددة.

لكن ليفركوزن بقي في الصدارة حتى الآن برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي خاض 12 لقاء فقط.

ومنح دورتموند هدية ثمينة لغريمه البافاري، الذي أصبح بإمكانه تقاسم الصدارة مع ليفركوزن، حال فوزه في مباراته المؤجلة مع ضيفه يونيون برلين في الجولة ذاتها بالبطولة.

من جانبه، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، علما بأنه حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.