الدوري الإيطالي.. روما يقترب من المربع الذهبي

تقدم إيه إس روما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه ساسولو بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

تقدم ساسولو بهدف سجله ماتيوس هنريك في الدقيقة 25، لكن فريق العاصمة الإيطالية سجل هدفين للأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ثم الدنماركي راسموس كريستنسن في الدقيقة 82.

ورفع روما رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف فقط عن نابولي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تلقى ساسولو خسارته السابعة هذا الموسم في مشواره بالدوري ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.