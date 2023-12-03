دورة الألعاب السعودية.. السلمية يهزم النصر ويتوج بذهبية الشاطئية

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، فريق السلمية بذهبية الكرة الشاطئية التي اختتمت مساء اليوم الأحد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2023.

وفاز السلمية في المباراة النهائية على النصر بنتيجة 3-2، بينما حصد فريق الجندل الميدالية البرونزية بعد فوزه على الزلفي بنتيجة 4-3.

بطـل الذهبيـة في الكرة الشاطئيــة 🤩👏🏼 🏖️ | السلميـــة مبــروك يا بطل 👏🏼👏🏼#دورة_الألعاب_السعودية#بيننا_أبطال pic.twitter.com/5AleXM0PgT — دورة الألعاب السعودية (@TheSaudiGames) December 3, 2023

وعلى صعيد منافسات كرة قدم الصالات للسيدات تأهل فريقا النصر والشباب للمباراة النهائية التي تقام منافساتها في نادي النصر، بعد أن تخطى النصر نظيره الهلال بنتيجة 2-1، فيما فاز الشباب على القادسية بنتيجة 8-1.

وستقام المباراة النهائية بعد غدٍ الثلاثاء الساعة 5:30 عصراً، وسيسبقها لقاء تحديد المركز الثالث بين الهلال والقادسية الساعة 3 عصراً.