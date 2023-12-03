الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يتصدر مجموعته بعد اكتساح سوار الغيني

اكتسح الزمالك المصري مضيفه أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتصدر الزمالك المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني، إذ كان انتصر على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى.

بينما تلقى أكاديمية سوار خسارته الثانية عقب خسارته صفر/2 أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الأولى.

تقدم الزمالك في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد سيد "زيزو"، ثم عزز محمود عبدالرازق "شيكابالا" هذا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 51 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك، فيما اختتم إبراهيما نداي رباعية الزمالك في الدقيقة 75.