دورة الألعاب السعودية.. الهلال والنصر إلى نصف نهائي السلة

تأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي لمنافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، بعد تغلبه على الفتح بنتيجة 91-53، ضمن دور الثمانية التي أقيمت اليوم الأحد في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

كما تغلب فريق النصر على نظيره الصفا بنتيجة 63/74، في مباراة حماسية حتى لحظاتها الأخيرة، بينما تخطى الأهلي نظيره الاتحاد بنتيجة 64-60.

وبهذه النتائج، يلتقي الهلال مع الأهلي، فيما سيتواجه النصر مع الفائز من مباراة أُحد مع الوحدة، في مباريات الدور نصف النهائي المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى صعيد السيدات تنطلق غدًا الإثنين مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات كرة السلة للسيدات في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث سيواجه فريق جدة يونايتد فريق القادسية الساعة 2 ظهرًا.

فيما سيلتقي الاتحاد والنصر عند الساعة 4 عصرًا، يليها لقاء الهلال والأهلي عند الساعة 6 مساءً، وتختتم المواجهات بلقاء النورس والعاصمة عند الساعة 8 مساءً.