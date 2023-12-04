ناصر الدوسري يعود للهلال قبل مباراة نساجي

عاد ناصر الدوسري، لاعب الهلال، إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، وذلك استعدادًا لمباراة نساجي مازاندران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) أن الدوسري شارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، ما يعني جاهزيته لخوض المباراة.

وأبعدت الإصابة الدوسري عن مباراتي الهلال أمام الحزم والنصر في دوري روشن للمحترفين.

في المقابل، أجرى ياسر الشهراني تدريبات لياقية في صالة الإعداد البدني، وجري حول الملعب.

وواصل الثنائي حسان تمبكتي ومحمد العويس برنامجيهما التأهيلي.

ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه الإيراني مساء اليوم الإثنين على ملعب "مدينة الملك فيصل بن فهد الرياضية"، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من البطولة القارية.