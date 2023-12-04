“إيداع” تضيف الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في “نادك”

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الاثنين.

وكانت "إيداع" أعلنت في وقت سابق عن طرح 200 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 2000 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 1016.4 مليون ريال إلى 3016.4 مليون ريال.

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وبلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 80.73%، حيث تم الاكتتاب بعدد 161.47 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 200 مليون سهم، بقيمة بلغت 1614.69 مليون ريال، فيما بلغت تغطية الطرح المتبقي 542.4%.