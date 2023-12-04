جاياردو يستقر على الخماسي المحترف أمام سباهان

استقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، على اختيار المحترفين الخمسة الذين سيخوضون مباراة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن جاياردو اختار الخماسي المصري أحمد حجازي، والبرازيليين فابينيو وفيليبي لويز، والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

في المقابل استبعد البرازيلي إيجور كورونادو من قائمة المحترفين، رغم تألقه في مباراة الخليج الأخيرة بالدوري السعودي.

ويستضيف الاتحاد نظيره سباهان مساء اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن الفريق السعودي ضمن تأهله.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي سباهان في المركز الثاني بفارق نقطتين.