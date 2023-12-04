الهلال يحتج على طرد البليهي أمام النصر

أكدت تقارير صحفية أن الهلال اتخذ خطوة احتجاجية بشأن طرد علي البليهي، نجم الفريق، في مباراة النصر بدوري روشن للمحترفين.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" عبر حسابها على منصة "إكس" أن الهلال تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على الطرد الذي تلقاه البليهي في المباراة.

وتلقى البليهي بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من القمة ضد النصر أول أمس الجمعة في الجولة 15 من المسابقة.

وانتصر الهلال بثلاثة أهداف دون رد ليواصل سلسلة نتائجه المميزة في المسابقة.

البليهي كان استفز جماهير النصر بإشارات عقب الهدف الثالث للهلال، ما دفع الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.