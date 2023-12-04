“المرور” يقدم نصائح لقيادة آمنة أثناء المطر

قدم المرور السعودي، اليوم الاثنين، 4 نصائح لقيادة آمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث.

ونشر "المرور السعودي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) نصائحه لقيادة آمنة، وتضمنت التمهل وتخفيف السرعة، واستخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.

وأضافت: "حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى، واحرص على استخدام المسّاحات".

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين بأن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة.