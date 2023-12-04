جالطة سراي ينفي التفاوض لضم نجم النصر

نفى كوشكون جولبهار،‬ المسؤول الإعلامي لجالطة سراي التركي، الأنباء التي زعمت دخول ناديه في مفاوضات مع النصر لضم الإيفواري سيكو فوفونا خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وصرح جولبهار لصحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين "جالطة سراي لا يعرف شيئًا عن هذا الأمر، ولم يتواصل مع مسؤولي النصر أو المقربين من اللاعب من أجل ضمه".

وأضاف "من الصعب الحديث عن لاعب عقده مستمر مع ناديه".

وتأتي تصريحات مسؤول جالطة سراي بعد أن نشرت صحف تركية الشهر الماضي أن جالطة سراي يريد ضم فوفانا، فيما يلعب مواطنه ويلفريد زاها دورًا في المفاوضات

ويمتد عقد فوفانا مع النصر حتى 2026.