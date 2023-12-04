مملكة العطاء والإنسانية

لا تتردد السعودية في مد يد العون لمساعدة المحتاجين في كافة بقاع الأرض، وتصل المساعدات الإنسانية إلى أطراف الكرة الأرضية، دون تمييز بين المحتاجين بحسب الجنس أو اللون أو العرق إعلاء لمبدأ وحدة الإنسان في كل مكان.

وتشير أرقام منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة بلغ 475.30 مليار ريال أي ما يعادل 126.74 مليار دولار أمريكي استفادت بها 168 دولة حول العالم.

وتنتهج السعودية نهجًا تنمويًا من خلال تقديم المساعدات حيث تمول 5875 مشروعًا تنمويًا وإنسانيًا في الدول التي تتلقى المساعدات وتتنوع هذه المشروعات لتشمل مشروعات التعليم والبنية التحتية والمرافق والمواصلات والتنمية المستدامة وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى الارتقاء بحياة مواطني هذه الدول.

ووتصدر مصر قائمة الدول التي تستقبل المساعدات السعودية بقيمة 32,488,550,369 دولاراً لتمويل 64 مشروعًا فيما تأتي اليمن في المرتبة الثانية بمبلغ 24,564,323,416 دولاراً لتمويل 1155 مشروعًا ثم باكستان بقيمة 12,778,691,019 دولاراً لتمويل 260 مشروعًا وفي المرتبة الرابعة تأتي العراق بقيمة 7,328,368,611 دولاراً لتمويل 64 مشروعًا فيما تحتل فلسطين المرتبة الخامسة بقيمة 5,187,114,254 دولاراً لتمويل 274 مشروعًا.

كما تساهم المملكة في المنظمات والهيئات الدولية بمبلغ 10.78 مليار ريال أي ما يعادل 2.87 مليار دولار أمريكي يستفيد بها 63 جهة حيث يبلغ عدد المساهمات 786 مساهمة تنموية.

أما قيمة الخدمات التي تتحملها المملكة عن الزائرين (اللاجئين) من رعايا الدول العربية ومسلمي الروهينغا فتصل إلى 69.66 مليار ريال أي ما يعادل 18.57 مليار دولار ويتصدر اليمنيون قائمة الزائرين بمجموع خدمات يصل إلى 10,444,468,449 دولاراً يليهم الزائرون السوريون بقيمة 5,879,144,198 دولاراً.

إن السعودية كانت ولا تزال في خدمة الإنسان وتنميته ورفع مستوى معيشته، من خلال توفير المشاريع التنموية في كافة المجالات ولا يزال نهر الخير السعودي يتدفق بسخاء سواء داخل المملكة أو خارجها.