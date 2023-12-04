بعد جدل أغنية “ردي”.. عايض يوسف: لا أقصد أحد وهذا أكل عيشي

الرياض - الوئام:

حالة من الجدل أثارها المطرب عايض يوسف؛ على السوشيال ميديا، بعد طرح أغنيته "ردي" التي حققت نجاح وانتشار عبر السوشيال ميديا في وقت قصير، حيث أشار البعض إلى أنه يقصد زوجته الممثلة هبة الحسين.

من جانبه رد عايض يوسف، على رواد مواقع التواصل عبر فيديو قصير، قائلًا: "جميع الاغاني اللي بتنزل ما أقصد فيها أحد وأنا عمري ما راح ادخل حياتي الشخصية في الشغل هذا أكل عيشي".

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الجدير بالذكر أن الفنانة هبة الحسين كشفت سابقاً عن انفصالها رسمياً عن عايض يوسف وأنها هي من طلبت الطلاق، قائلة: "لا يمكن لك أو لأحد فهم عمق الموضوع.. بالنسبة لي لم أفقد زوجاً فقط، الزوج يمكن تعويضه كما يمكن تعويض الزوجة بأخرى".

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا صورة ليوسف وهبة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، مؤكدين عودتهم لبعض بعد الانفصال، ولكن الصورة التي تم تداولها تعود لعام 2022 أثناء وقوفهم على السجادة الحمراء في نفس المهرجان قبل إعلان الانفصال.

وبدأ عايض يوسف، حياته الفنية مع بداية عام 2014 من خلال حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، فأدّى الكثير من الأغاني لكبار نجوم الخليج العربي ونال شهرة واسعة لما أبرزه من قدرات فنية؛ وتزوج من الممثلة والإعلامية السعودية هبة الحسين عام 2020.