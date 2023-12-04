انطلاق منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” في دبي

بدأت اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، تزامنًا مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وتستمر سلسلة حوارات مبادرة السعودية الخضراء التي انطلقت في نسختها الأولى يوم 30 نوفمبر، ستستمر حتى اليوم الختامي لمؤتمر "كوب 28" بتاريخ 12 ديسمبر.

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وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م؛ بهدف تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في الجهود الجارية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر.

وتتيح هذه الحوارات التي تقام يومياً في الساعة 3:00 عصراً، منصة جديدة لمناقشة أحدث الاتجاهات المستقبلية في مجال الاستدامة، وكفاءة الطاقة، وغيرها من المواضيع.

وسيكون معرض مبادرة السعودية الخضراء مفتوحًا للزوار يوميًا حتى 12 من ديسمبر الجاري من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 9:00 مساءً، حيث يمكن للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من مبادرات العمل المناخي التي يتم تنفيذها في أنحاء المملكة، إلى جانب تسليط الضوء على التزام المملكة الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة.