ياسر المسحل: التتويج بكأس آسيا ليس سهلًا

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتويج الأخضر السعودي بلقب كأس أمم آسيا 2023 لن يكون سهلًا وسط منافسين أقوياء.

ويخوض منتخب السعودية غمار منافسات كأس أمم آسيا في قطر يناير الماضي.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبات تايلاند وعمان وقيرغيزستان.

وقال المسحل، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على قناة "السعودية"، "نعد الجماهير بأن نعمل بشكل جماعي، خصوصًا أن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب ذكر أنه يطمح لتحقيق لقب هذه البطولة".

وأضاف "لكن هذا الأمر لن يكون سهلًا كون البطولة تضم منتخبات قوية جدا، منها منتخبات تتفوق علينا في التصنيف مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران، لكن هذا لا يعني أننا سندخل البطولة بدون أن يكون هدفنا المنافسة على اللقب".

وتابع "المنتخب قدم نتائج جيدة في انطلاقة تصيفات كأس العالم 2026، وسيكون جاهزًا لخوض كأس آسيا في قطر 2023".

وفي سياق آخر، قال المسحل "أشكر الزملاء في رابطة المحترفين على ترتيب الاجتماع مع المدربين الكبار، يهمنا نسمع ملاحظاتهم، وأيضًا يهمنا أن يسمعونا، الاجتماع كان مثمرًا".

وأكمل "نسعى مستقبلًا أن نضع تصورًا لعدد المحترفين خلال السنوات المقبلة، كذلك عدد الأندية المناسب للدوريات، كذلك نسعى للتخطيط المبكر لروزنامة المواسم المقبلة".

وكان المسحل حضر اجتماعًا بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين ومدربي الأندية في حضور مانشيني مدرب الأخضر.