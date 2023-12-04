بين مؤيد ومعارض.. اقتراح مانشيني بشأن الدوليين يثير الجدل

أثار اقتراح الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، بشأن لاعبي الفريق الذين ينشطون في الأندية الكبرى الجدل في الأوساط الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقدت اجتماعًا مساء أمس الأحد مع مدربي الأندية وروبرتو مانشيني، مدرب الأخضر، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمناقشة عديد القضايا الخاصة بمستقبل الكرة السعودية.

هذه الأمور كان بينها روزنامة المواسم المقبلة، وعدد المحترفين المسموح بهم في قائمة كل فريق، لكن الملف الشائك الذي طُرح كان بخصوص لاعبي منتخب السعودية الذين لا يلعبون بانتظام مع أنديتهم.

وحسب ما ذكرته مصادر برنامج "برا الـ18" على قناة SSC، فإن مانشيني قدم، خلال الاجتماع، مقترحًا بأن ينتقل هؤلاء اللاعبين إلى أندية محلية أخرى، كي يتمكنوا من اللعب لعدد دقائق أكثر، الأمر الذي يعود بالنفع على الأخضر السعودي.

وشهدت الجولات المنقضية من الدوري السعودي غياب مجموعة من نجوم الأخضر عن القوائم الأساسية لأنديتهم لصالح نجوم عالميين من الصف الأول، ما جعل مسؤولي الأخضر في حيرة من أمرهم جراء هذا الغياب القسري للاعبين دوليين يعتمد عليهم كثيراً في البطولات والمناسبات القارية والعالمية.

اقتراح مانشيني لقي إعجاب كل مدربي أندية المسابقة، فيما عدا جورجي جيسوس، مدرب الهلال، الذي رفض التفريط في لاعبيه الدوليين للأندية الأخرى، وطلب من المسؤولين البحث عن أفكار أخرى للبحث عن مواهب جديدة.

الانقسام بشأن المقترح لم يكن داخل الاجتماع فقط، وإنما أيضًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال حساب يحمل اسم "هارلي"، "أكيد كلام جيسوس واضح، الهلال بينافس على كل البطولات لذلك نحتاج كل لاعب حتى لو دكة".

وأوضح آخر يحمل اسم "دكتور غدير"، "صحيح لأن دكتنا كلها لاعبين سعوديين جيدين ولن نقبل بإخراجهم".

أما "متعب" فكتب "فكرة جميلة تدخل في الإعارة، أما الانتقال مرفوض"، فيما قال "إبراهيم"، "فعلا اقتراحه صحيح في لاعبين محليين يلعبون أكثر من لاعبين المنتخب خاصة في الهلال مكدسين في دكة".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا في قطر يناير المقبل.

وكان مانشيني استبعد عددًا من لاعبي الأخضر السعودي في قائمة الفريق لمباراتي باكستان والأردن في انطلاقة التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، لأنهم لا يشاركون بصفة منتظمة مع أنديتهم.