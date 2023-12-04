الثلاثي السعودي في نزهة آسيوية.. والفيحاء يتمسك بالأمل الأخير

يخوض 3 ممثلين عن الكرة السعودية، الهلال، والاتحاد، والنصر، مواجهات تحصيل حاصل في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد أن ضمنت مقاعدها في الأدوار الإقصائية، بينما يتمسك الفيحاء بآخر آماله للتأهل.

ويلتقي النصر مضيفه استقلال دوشنبه من طاجيكستان مساء غدًا الثلاثاء في ختام المجموعة الخامسة، كما يلتقي اتحاد جدة مع ضيفه سباهان اصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين في ختام المجموعة الثالثة، وقبلها بساعات قليلة يلتقي الهلال ضيفه نساجي مازاندران الإيراني في آخر مواجهات المجموعة الرابعة.

وحسم الممثلون الثلاثة للكرة السعودية مقاعدهم في دور الـ16 من البطولة القارية، حيث تصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، كما تصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، فيما حصد النصر 13 نقطة أيضا مثله مثل الهلال، ليتصدر المجموعة الخامسة.

ورغم إتمام المهمة على النحو الأكمل، تتطلع الفرق الثلاثة لإنهاء مشوارها في دور المجموعات بأفضل شكل ممكن استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

في المقابل، يلعب الفيحاء ضد مضيفه باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الختامية من المجموعة الأولى.

ويسعى الفيحاء لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على مقعد في الأدوار الإقصائية.

ويحتل الفيحاء المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، خلف باختاكور الذي يأتي في المركز الثاني بـ7 نقاط.

ويحتاج الفيحاء للفوز للوصول إلى النقطة التاسعة، لينتظر المنافسة على المقعد الأخير المؤهل ضمن أفضل الفرق صاحبة المركز الثاني في المجموعات الخمس الخاصة بمنطقة الغرب.

وضمن العين الإماراتي صدارة المجموعة إذ يملك 12 نقطة، وسيلاقي أهال التركمنستاني، صاحب المركز الأخير بـ4 نقاط في مباراة تحصيل حاصل لكليهما.