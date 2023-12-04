كم مباراة يغيبها البليهي بعد طرده في الديربي؟

ينتظر علي البليهي، مدافع الهلال، قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول العقوبة الموقعة عليه بعد طرده في ديربي الرياض.

البليهي صنع الحدث في الديربي بعدما تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة على إثر إشاراته لجماهير النصر.

وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد مساء الجمعة الماضي في قمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن غريمه الأصفر.

وقال المستشار القانوني سعود الرمان، في تصريحات عبر قناة الإخبارية، "البليهي أثار غضب جماهير النصر، وحسب قانون كرة القدم يستحق اللاعب بطاقة صفراء في هذه الحالة، لكن الحكم أخطأ بعد أن منح البطاقة الحمراء المباشرة للاعب".

وأضاف "إذا دوّن الحكم في تقريره أن قراره بالبطاقة الحمراء جاء بسبب استفزاز الجمهور، فالعقوبة ستكون الإيقاف مباراة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال".

وتابع "أما إذا دوّن الحكم أنه اتخذ القرار بسبب "إساءة" فستكون العقوبة الإيقاف مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال، وفق المادة 57 من لائحة الانضباط والأخلاق".

وأكمل "وفقًا لما رأيته فإن البليهي استفز جماهير النصر، وبالتالي من المفترض أن يعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة مع غرامة 10 آلاف ريال".

وأشار إلى أنه يتوقع تدخل لجنة الانضباط وفق المادة 98/2 بتصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة من حكم المباراة وإلغاء البطاقة الحمراء، مع إيقاف اللاعب إما مباراة واحدة، ما لم يدوّن الحكم في تقريره أن اللاعب تلفظ أو قام بحركة غير أخلاقية.