العثور على 5 جثث وجزء رئيس من طائرة أمريكية تحطمت قبالة اليابان

عثر على جزء رئيس من طائرة "أوسبري" الأمريكية العسكرية التي تحطمت الأسبوع الماضي في المياه قبالة جنوب غرب اليابان، كما تم رصد خمس جثث تحت المياه أثناء عمليات البحث.

وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فإن عملية البحث والإنقاذ المستمرة على مدار الساعة، مستمرة عقب تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية الأربعاء الماضي بالقرب من جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الطائرة وفقدان سبعة آخرين.

وعثر أحد أفراد خفر السواحل المحليون وصياديون على بعض أجزاء حطام الطائرة، التي سقطت خلال مهمة تدريب بالقرب من الجزيرة، وقاموا بتسليمها إلى الجيش الأمريكي.