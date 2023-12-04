“اليونيسيف”: لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إلدر، اليوم الاثنين، إننا لدينا إنذارًا أخيرًا لإنقاذ أطفال غزة من القصف الإسرائيلي.

وأكد جيمس إلدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أنه شاهد أسوأ قصف في الحرب في جنوب غزة، مشيرًا إلى أن هناك خسائر فادحة في صفوف الأطفال.

ونقلت "بي بي سي" عن مسؤول في الأمم المتحدة، قوله، إن الأماكن التي يفر إليها الفلسطينيون بدأت تنفد. وتقدر الأمم المتحدة أن 1.8 مليون من سكان غزة قد نزحوا حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة حيث وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية.