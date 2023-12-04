مدرب النصر يدرس استبعاد الغنام ورونالدو من مواجهة استقلال دوشنبه

يدرس البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة استقلال دوشنبه.

ويلتقي النصر مع نظيره استقلال دوشنبه في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023/2024.

ويُفضل لويس كاسترو استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك من أجل إراحته، وأيضًا الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي يعاني من الإرهاق.

وتشهد قائمة المستبعدين أيضًا كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإيقاف، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الذي يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية.

كما يغيب عن النصر أيضًا علي لاجامي للإيقاف بعدما حصل على بطاقة حمراء أمام بيرسبوليس.

وكان العالمي قد حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد 5 مباريات، حققهم خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل بمواجهة وحيدة.