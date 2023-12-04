الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف علي لاجامي مدافع النصر مباراتين في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، إيقاف علي لاجامي، مدافع فريق النصر، لمباراتين وذلك لحصوله على البطاقة الحمراء خلال مواجهة برسيبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتعرض لاجامي للطرد المباشر عقب تدخله المتهور على ميلاد سارلاك لاعب برسيبوليس، ما تسبب في طرده بالدقيقة 17 من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وسيغيب لاجامي عن مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مباراة الذهاب في دور الـ16.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "تم إيقاف علي لاجامي لمباراتين، والتي تشمل التعليق التلقائي لمباراة واحدة، الناشئة عن طرده في مباراة النصر ضد برسيبوليس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

وأضاف: "سيتم إيقاف اللاعب في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي بختام مرحلة المجموعات، وسوف يرحل تعليق المباراة المتبقية وفقاً للمادة (38) من مدونة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وتابع: "تغريم لاجامي بمبلغ قدره ألف دولار أميركي وفقاً للمادة (48.2) من مدونة الانضباط والأخلاقيات، ووفقاً للمادة (34.3) فإن العقوبة المعلقة جزئياً كما هو واضح في القرار (أي يتم إلغاء 750 دولاراً أميركياً) تلقائياً، وتطبق العقوبة".

وواصل: "يجب تسوية الغرامة الإجمالية البالغة 1750 دولاراً أميركياً في غضون 30 يوماً من تاريخ إبلاغ هذا القرار".

وأتم البيان: "تم إبلاغ اللاعب بأن الانتهاك المتكرر لهذا الحكم قد يواجه بعقوبة أشد".

ويستعد النصر لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023/2024.

وكان العالمي قد حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد 5 مباريات، حققهم خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل بمواجهة وحيدة.