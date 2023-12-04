مدرب الفيحاء: وقعنا في مجموعة قوية.. وباختاكور منافس عنيد

تحدث المدير الفني لفريق الفيحاء، فوك رازوفيتش، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنها "لن تكون سهلة".

ويحل الفيحاء ضيفًا على نظيره باختاكور الأوزبكي، الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال فوك رازوفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فرصة رائعة باللعب مع فريق كبير مثل باختاكور في مدينة طشقند الجميلة، وأمامنا مباراة مهمة ولن تكون سهلة غداً".

وأضاف: "هدفنا إعطاء أفضل مالدينا قبل كل مباراة وباعتبارها المشاركة الأولى لنا في دوري الأبطال فإننا نبذل قصارى جهدنا ونتطور في كل مباراة".

وتابع: "وقعنا في مجموعة قوية وجميع الفرق أخذت النقاط من الأخرى وهذا أمر يجعل المهمة أصعب".

وواصل: "بالرغم من فوزنا على باختاكور في مباراة الدور الأول إلا أن المباراة كانت مباراة صعبة وباختاكور قدم مستوى كبير وأهدر فرص واعدة، لذا نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة مع منافس عنيد".

وختم: "لدينا غيابات على مستوى العناصر الأساسيين منذ مدة ونحن نقاتل بالعناصر الذين لدينا وهم يؤدون دوراً مهما ويعوضون النقص بأفضل مالديهم وأحثهم على مواصلة العمل الإيجابي".

ويحتل الفيحاء المركز الثالث في تريب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد باختاكور في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.