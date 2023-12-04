سلطان مندش: سعيد بأن تكون مشاركتي الثالثة في دوري أبطال آسيا مع الفيحاء

تحدث سلطان مندش، لاعب فريق الفيحاء، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ويحل الفيحاء ضيفًا على نظيره باختاكور الأوزبكي، الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال سلطان مندش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نشكر باختاكور على حفاوة الاستقبال، وقد حضرنا إلى طشقند بحافز قوي ولدينا الثقة على تحقيق النتيجة الايجابية والتأهل بإذن الله".

وأضاف: "سعيد بأن تكون مشاركتي الثالثة في دوري أبطال آسيا مع الفيحاء وبالطبع هي مشاركة جميلة ومختلفة عن بقية البطولات".

وتابع: "أشكر السيد فوك رازوفيتش على منحي الثقة مع بقية زملائي وبإذن الله نفرح غداً ونسعد جمهورنا".

ويحتل الفيحاء المركز الثالث في تريب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد باختاكور في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.