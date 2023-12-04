تشكيل ⁧‫الهلال‬⁩ لمواجهة ناساجي الإيراني في ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ناساجي الإيراني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويخوض الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

ياسين بونو ، سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، ميشايل، عبد الله الحمدان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كل من:

حبيب الوطيان، أبوراسين، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، عبدالإله المالكي، القحطاني، سافيتش، ميتروفيتش.

وضمن الهلال تأهله إلى الأدوار الإقصائية متصدرًا مجموعته بعدما جمع 13 نقطة.