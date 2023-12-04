كاسترو: أتفهم كثرة السؤال عن استبعاد رونالدو لكن هذا يعود لاختيارات المدرب

تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، عن مواجهة فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر مع نظيره استقلال دوشنبه، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023/2024.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة صعبة بكل تأكيد لدينا مباريات عديدة الفترة الماضية وليس لدينا وقت كافي للاستشفاء، لكنها مهمة لنا للمحافظة على الصدارة والتأهل للدور القادم دون أي خسارة".

وأضاف: "نحن نلعب على عدة جبهات وبطولات، حضرنا هنا برتم عالي في المباريات حيث نلعب كل ثلاثة أيام، مباراتنا مهمة مع كل احترامنا للخصم ونريد تحقيق الانتصار لنؤكد صدارة المجموعة".

وتابع: "لاعبونا يلعبون كرة قدم ولديهم شغف كبير وسيلعبون مباراة جميلة غدًا، سنلعب في ملعب صناعي لن اقول أننا سنتأقلم معه بسرعة لأنه شيء جديد علينا، لكننا سنحاول تقديم كل مالدينا".

وواصل: "حينما أكون مشجع أتمنى دائمًا مشاهدة رونالدو يلعب، لكن كمدرب صعب جدًا أن أضحي بمشاركة لاعب وهو غير جاهز، خصوصًا وأننا قد تأهلنا للدور القادم".

وأكمل: "سعيد جدًا بوجودنا هنا في طاجاكستان، أشكرهم على حفاوة الاستقبال التي وجدناها منذ وصولنا للمطار".

وختم: "أتفهم كثرة السؤال عن عدم حضور رونالدو، وأنا متأكد أنه يريد أن يكون هنا اليوم، لكن هذا يعود لاختيارات المدرب والرغبة في التدوير والمحافظة على اللاعبين وإراحتهم، وأتمنى ان تستمتعوا غدًا بالمباراة وتفرحوا بالنصر".

وكان العالمي قد حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد 5 مباريات، حققهم خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل بمواجهة وحيدة.