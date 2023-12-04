سامي النجعي: النصر لن يستسلم وسنعمل بشكل أكبر لتصحيح الأخطاء

تحدث سامي النجعي، لاعب فريق النصر، عن مواجهة فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

وقال سامي النجعي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد مهمة لنا وليست سهلة وإن شاء الله سنحقق الانتصار مساء الغد".

ويلتقي النصر مع نظيره استقلال دوشنبه، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023/2024.

وأضاف: "حضرنا هنا برغبة للفوز، لأن هذا سيجعلنا نتأهل للدور القادم دون أي خسارة".

وتابع: "بالنسبة لنا كلاعبين لا يمكن أن ننظر لأي تعثر لن نستسلم وسنعمل بشكل أكبر لتصحيح الأخطاء التي حدثت منا كلاعبين ونواصل مشوارنا بإذن الله".

وواصل: "لدينا ثقة كبيرة كلاعبين ومجموعة في المدرب كما يثق هو فينا، وسنقدم الأفضل في القادم بإذن الله".

وكان العالمي قد حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد 5 مباريات، حققهم خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل بمواجهة وحيدة.