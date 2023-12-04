عودة حجازي.. تشكيل الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني.

تقام المباراة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

شهد تشكيل الاتحاد عودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد غياب طال أكثر من 190 يومًا إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الاتحاد يبحث عن الفوز أو التعادل من أجل ضمان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

ويتواجد الاتحاد الذي تأهل إلى دور الـ16 في مجموعة تضم كل من سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

تشكيل الاتحاد ضد سباهان:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: مهند الشنقيطي، لويز فيليبي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي

الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العمري، مروان الصحفي، فيليبي جوتا

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله