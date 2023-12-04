وزير الداخلية يبحث مع نظيره الصومالي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الداخلية والشؤون الفيدراليّة والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدراليّة أحمد معلم الفقي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين الوزارتين في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب الصومالي سفير الصومال لدى المملكة أويس حاجي يوسف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والشؤون الفدرالية والمصالحة.