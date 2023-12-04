كأس العالم للأندية 2023.. النجمان “مالديني” و”دافيد فيا” يشيدان بتطور الرياضة في المملكة

أكد نجما كرة القدم الإسباني دافيد فيا، والإيطالي باولو مالديني، خلال زيارتهما لمحافظة جدة للترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المحافظة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر القادم، أن الشعب السعودي متحمس وشغوف تجاه كرة القدم.

أوضح النجم باولو مالديني أن هناك العديد من التغييرات الثقافية والرياضية الملحوظة التي تشهدها المملكة خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الشعب السعودي متحمس للغاية تجاه كرة القدم وفي تطوير الرياضة كافة.

وأفاد أن بطولة كأس العالم للأندية، ستتجه نحو وجود مزيد من الفرق الآسيوية بدلاً من الفرق الأوربية، مؤكدًا أن بطولات "فيفا FIFA" أسهمت بشكل كبير في تعزيز ثقافة الوحدة في المجتمعات المحلية استناداً لرسالتها الرئيسية للرياضة المعنية بتوحيد الجميع.

من جانبه أكد الإسباني دافيد فيا، أن التطور في الرياضة بالمملكة مذهل للغاية، أسمهم فيه شغف جماهير كرة القدم وعشقهم لهذه اللعبة، الأمر الذي سيسهم في تطور الرياضة بشكل كبير، مشيراً إلى أن المملكة تُظهر كرة القدم بطريقة جبارة ليست على نطاق محلي، بل على نطاق دولي أيضاً.

وقال: "الدوري السعودي ينمو ويتطور كثيرًا، والكرة بشكل عام بالمملكة تتطور، وهناك قوة في زيادة جماهيريتها، وكرة القدم بشكل عام يجب أن تتقدم وتتطور في أي بطولة وبلد يرغب محبوها بأن تتطور، وذلك مهم جدًا للمملكة، ومهم أيضًا وجود بطولة مثل كأس العالم للأندية يتم استضافتها هنا".

تؤكد تصريحات نجمين عالميين في كرة القدم على شغف الشعب السعودي بلعبة كرة القدم، الأمر الذي يعزز من فرص تطور الرياضة في المملكة على المستوى المحلي والدولي.