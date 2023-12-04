وزير النقل: خطة طموحة لتقليل نسبة الانبعاثات الحرارية إلى 18٪ بحلول 2030

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن قطاع النقل في المملكة يُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تشكل 19٪ وهي نسبة تعادل دول العشرين الكبرى.

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وخلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي تحت شعار من الطموح إلى العمل، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر كوب 28، أوضح وزير النقل أن أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت هدفًا طموحًا لتقليل نسبة الانبعاثات إلى 18٪ من انبعاثات الفرد التراكمية حتى عام 2030 مقارنة بالقاعدة المستخدمة لعام 2019.

وشدد الجاسر، على أن مبادرة السعودية الخضراء التي يرعاها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تُظهر هذا الالتزام وتضع الاستدامة في صميم أنشطتها للمساهمة في هذا الهدف الوطني.

كما أكد على دور الوزارة المحوري في تيسير هذا التحول نحو تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة والبيئة، حيث تتضمن الاستراتيجية تنفيذ أطر تنظيمية وتمكين اعتماد مركبات منخفضة الكربون، موضحًا أن المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون من القطاع.

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ولفت الجاسر إلى أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات في هذا الصدد ومنها وضع اهداف لزيادة الاعتماد على النقل الجماعي، مع التغيير إلى أنماط تنقل أقل إنتاجًا للكربون، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والكربون في المركبات، مشددًا على أن السعودية من الدول الأولى التي شاركت في موازنة الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، كما أنها نفذت حلول التنقل المتقدمة عبر وسائل النقل المختلفة.

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