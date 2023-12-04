استشاري الأطفال والأمراض المعدية: المضادات الحيوية تسبب أعراضا جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة

قال استشاري الأطفال والأمراض المعدية الدكتور عبدالله القحطاني، إن بعض أنواع المضادات الحيوية تسبب أعراضا جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن أغلب الالتهابات التنفسية لدى الأطفال سببها فيروسي، والمضادات الحيوية لن اشفي العدوى ولن تحمي الآخرين من التعرض للمرض، ولها أثار ضارة مدمرة للمجتمع، ومنها زيادة مقاومة المضادات، واستخدامها غير مجدي أبدا، بل بالعكس ستسبب أضرارا إما الآن أو لاحقا على الطفل والمجتمع والعالم كله".