مقتل 50 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في غزة

قتل 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، مساء اليوم الاثنين، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج ، تأويان نازحين من مدينة غزة.

إقرأ أيضًا: أكثر من 100 شهيد فلسطينى جراء قصف الاحتلال بناية سكنية فى جباليا شمالى غزة

وقالت وكالة "وفا"، إنه جرى نقل عشرات القتلى والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف تواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء القتلى والمصابين، مؤكدة أن غالبية القتلى من الأطفال.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل في الزيتون والشجاعية، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وسقوط عدد ضخم من القتلى والمصابين.

إقرأ أيضًا:

البرلمان العربي يدين قصف مدرستيّ الفاخورة وتل الزعتر في غزة