وزير الاقتصاد: نمو القطاع غير النفطي بنسبة %20 منذ بداية رؤية السعودية 2030

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن المملكة حققت معدلات نمو بنسبة %50 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة %20 منذ بداية رؤية السعودية 2030.

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وخلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر كوب 28، أوضح وزير الاقتصاد، أن "رؤية السعودية 2030" هي حجر أساس خطط التنويع الاقتصادي، وتمكين الشباب، وبناء مؤسسات أقوى، والاستثمار في مصادر أخرى كالاقتصاد غير النفطي، والاستفادة من الإيرادات غير النفطية، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر والانفتاح على العالم.

وفي جلسة حوارية بعنوان "فتح المجال المالي لتمويل العمل المناخي" إلى جانب رئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، شدد الوزير على أهمية الاستثمارات في تعزيز النمو الشامل، ودعم الأساليب المبتكرة لمعالجة التغير المناخي، مؤكدًا أنه "كلما زادت مستويات التعليم انعكس ذلك على قوة مؤسساتنا من حيث قدرتها على صنع السياسات الصحيحة".

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