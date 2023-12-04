بهدفي الدوسري وديلغادو.. الهلال يؤكد صدارة مجموعته بأبطال آسيا

فار فريق الهلال نظيره نساجي مازندران الإيراني بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن ختام منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.

سجل ثنائية الهلال ميشال ديلغادو في الدقيقة 4، وسالم الدوسري عند الدقيقة 54، فيما أحرز هدف نساجي محمود رحمتي عند الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة أكد الهلال المتأهل إلى دور الـ16 سابقاً، صدارته للمجموعة بـ 16 نقطة، فيما بقي نساجي في المركز الثالث بـ 6 نقاط.

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