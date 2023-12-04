استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.. والدفاع المدني يدعو إلى الحيطة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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كما دعت المديرية، إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل رابغ والكامل.

كما يُتوقع أن تتأثر منطقة المدينة المنورة لتشمل ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما يُتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة والمهد والحناكية وخيبر.

وأشارت المديرية إلى أنه يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وجدة وخليص وبحرة والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان، ومناطق حائل والباحة وعسير وجازان.

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